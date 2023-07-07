В Бурятии река Селенга за сутки поднялась более чем на 20 см

Как сообщили в региональном гидрометцентре, вода из-за обильных осадков продолжает прибывать

ТАСС, 7 июля. Уровень воды в реке Селенга в Бурятии за сутки поднялся более чем на 20 см. Вода продолжает прибывать из-за обильных осадков, длившихся несколько дней, а также с территории соседней Монголии. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Рост на 21 см на реке Селенга в Улан-Удэ. Общий уровень - 100 см", - сообщили в ведомстве.

Выход воды на пойму на Селенге начинается при 230 см.

В Бурятии также наблюдается выход воды реки Джиды на пойму слоем 30 см, реки Желтура - слоем 6 см.

"В ближайшие сутки на реках юго-западных, южных районов возможен подъем уровней с выходом воды на пойму, образование селевых потоков", - отметили в гидрометцентре.

В Тункинском районе региона в результате обильных осадков с гор по селевому каналу спустилась дождевая вода, она вышла на дорожное полотно и приусадебные участки на улицах Константина Габанова и Трактовая населенного пункта Аршан. Местная администрация организовала работы по отводу воды в реку Кынгарга. На территории поселка Аршан введен режим повышенной готовности. В 2014 году там после сильных дождей с гор сошел сель. Тогда в зону ЧС попали более 100 домов, 15 из них были полностью разрушены.