Жителя Кузбасса подозревают в насилии над сыном

У него изъяли троих детей

КЕМЕРОВО, 7 июля. /ТАСС/. Жителя Кузбасса подозревают в насилии над собственным сыном, в результате чего его трое детей были изъяты и помещены в социальное учреждение. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Таштагола, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что подозреваемый по малозначительным поводам избивал 13-летнего сына за мелкие бытовые провинности. Одна из местных жительниц увидела, как мужчина силой посадил ребенка в машину и сообщила об этом в правоохранительные органы. В результате мальчика и его двух сестер в возрасте 4 и 8 лет изъяли из семьи и поместили в соцучреждение. В настоящее время следователи СК также проводят проверку деятельности должностных лиц органов системы профилактики.