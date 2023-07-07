В Свердловской области после употребления алкоголя госпитализировали 10 подростков

У семи человек в анализах обнаружили этанол

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. В педиатрическое отделение Детской городской больницы (ДГБ) Первоуральска в Свердловской области после употребления алкоголя поступили 10 подростков. Об этом сообщило в пятницу министерство здравоохранения региона.

"По ситуации с отравлением алкоголем несовершеннолетних в Первоуральске ([по данным] на 08:00 (06:00 мск - прим. ТАСС) 7 июля). В педиатрическое отделение ДГБ Первоуральска поступили 10 детей. У семи человек в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что в Первоуральск выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом, дети осмотрены, оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние у детей удовлетворительное. При полной нормализации состояния они будут выписаны домой.