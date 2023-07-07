В Югре в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали два человека

ЧП произошло на улице Интернациональной в Нижневартовске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июля. /ТАСС/. Столкновение автобуса с грузовиком произошло в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Два пассажира получили травмы, сообщили в региональном управлении ГИБДД в пятницу.

"Столкновение автобуса с грузовиком произошло на улице Интернациональной в городе Нижневартовске. Два пассажира автобуса получили травмы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 63-летний водитель автобуса Irisbus, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с "Камазом".