Лесные пожары на Колыме тушит крупнейшая за 20 лет группировка

В нее входит около 450 человек, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов

ТАСС, 7 июля. Около 450 человек принимают участие в тушении лесных пожаров на территории Магаданской области. Это самая большая группировка в регионе за последние 20 лет, сообщил в пятницу ТАСС губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"В регионе с учетом федерального резерва около 400 человек борются с возгораниями в лесах. Это максимальный показатель за 20 лет, как и количество задействованной в тушении воздушной и наземной техники", - рассказал собеседник агентства.

Глава региона отметил, что пожарные, десантники, летчики-наблюдатели мужественно и самоотверженно фактически круглосуточно борются с лесными пожарами в области.

Ранее сообщалось, что ежегодно Колыма входит в число российских регионов, наиболее сильно страдающих от лесных пожаров. В настоящее время на долю Якутии, Хабаровского края и Магаданской области приходится 94% площади всех природных возгораний в России. В связи с этим главы трех субъектов обратились в Рослесхоз и правительственную комиссию с просьбой ввести межрегиональный режим чрезвычайной ситуации. С этой недели на Колыме и в Якутии начали работать самолеты-зондировщики для искусственного вызова дождей.

Сейчас на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. В отдельных муниципальных округах установлен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разведение огня, в том числе использование мангалов, сжигание мусора, травы и иных отходов, материалов или изделий, проведение всех видов пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 800 тыс. рублей.