Экс-рыбовод комплекса "Биос" выплатит 2,8 млн рублей за гибель 89 белуг

Ей также назначили штраф

АСТРАХАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Икрянинский суд в Астраханской области приговорил бывшего главного рыбовода научно-экспериментального комплекса аквакультуры "Биос", признанную виновной в халатности, повлекшей гибель 89 рыб осетровых пород, к штрафу и выплате ущерба в размере 2,8 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные Икрянинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего сотрудника научно-экспериментального комплекса аквакультуры "Биос" Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО". Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Приговором Икрянинского районного суда Астраханской области бывшему сотруднику научно-экспериментального комплекса назначено наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении с уточнением, что судом также удовлетворен иск о возмещении ущерба в размере 2,8 млн рублей.

Следствием и судом установлено, что главный рыбовод научно-экспериментального комплекса аквакультуры, достоверно зная об ухудшении гидрохимического режима, который может привести к гибели рыбы, не дала указания об увеличении подачи воды в один из прудов для водообмена и насыщения кислородом, а также проигнорировала критическое состояние высокого температурного режима в выходные дни в июле 2021 года. Данный факт привел к гибели рыбы осетровых пород (белуга) в количестве 89 штук и ущербу в размере 2,8 млн рублей. Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ России по Астраханской области.

Научно-экспериментальный комплекс аквакультуры "БИОС" - единственное в РФ предприятие, имеющее статус племенного завода по разведению рыб осетровых пород. Ежегодно выпускает миллионы осетров в воды Волжско-Каспийского бассейна.