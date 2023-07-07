7 июля, 11:08

В Хакасии семь человек заразились острой кишечной инфекцией в детской спортивной школе

Роспотребнадзор организовал дезинфекцию помещений пищеблока и мест общего пользования спортивной школы

ТАСС, 7 июля. В Хакасии у воспитанников и тренеров спортивной школы "Тея" выявили семь случаев острой кишечной инфекции. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

"Управление приступило к расследованию причин возникновения острой кишечной инфекции в республиканской спортивной школе "Тея". В ходе проверочных мероприятий установлено, что среди воспитанников и тренеров выявлено семь случаев острой кишечной инфекции, в том числе пять по результатам проведенного медицинского осмотра детей, тренерского состава, сопровождающих лиц", - говорится в сообщении.

Ведомство организовало дезинфекцию помещений пищеблока и мест общего пользования спортивной школы. 

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