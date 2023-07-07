7 июля, 14:23

В Астрахани в акватории реки Волги обнаружили маслянистое пятно площадью 60 тыс. кв. м

Сотрудники "Севкасптехмордирекции" взяли пробы на анализ

ТАСС, 7 июля. Маслянистое пятно площадью 60 тыс. кв. м с характерным для нефтепродуктов запахом обнаружено в акватории реки Волги в районе города Астрахани. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале Росприроднадзора.

"В Росприроднадзор поступила информация о загрязнении Волги в районе города Астрахани. Инспекторы Службы провели выездное обследование. На поверхности реки обнаружено большое маслянистое пятно площадью более 60 тыс. кв. м, также ощущается характерный для нефтепродуктов запах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники "Севкасптехмордирекции" взяли пробы на анализ. После проведения лабораторных исследований будет дана оценка размеру вреда, причиненного водному объекту. Виновный в нарушении устанавливается. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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