Число госпитализированных посетителей суши-бара в Вологде увеличилось до восьми

Речь идет о заведении Yanki izakaya

ТАСС, 7 июля. Количество госпитализированных с отравлением посетителей суши-бара Yanki izakaya в Вологде увеличилось до восьми. Состояние пациентов средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пятницу в департаменте здравоохранения Вологодской области.

"Сегодня утром насчитывалось семь госпитализированных посетителей суши-бара и трое амбулаторных пациентов, но к вечеру одному из больных стало хуже. Сейчас восемь госпитализированных пациентов и двое амбулаторных, все взрослые, состояние средней степени тяжести. Пациенты находятся в Вологодской областной инфекционной больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили ТАСС в департаменте. Причины отравления выясняются.

По данным областной прокуратуры, которая организовала проверку, отравление получили посетители суши-бара Yanki izakaya. Заведение приостановило работу. Управление Роспотребнадзора по области проводит эпидрасследование.

Следственный отдел по Вологде СУ СК РФ по региону возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).