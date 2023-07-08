В Москве признавшего вину в мошенничестве экс-офицера ФСБ осудили условно

Дмитрия Васякина также лишили звания подполковника запаса

ТАСС, 8 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Военный суд в Москве назначил бывшему офицеру ФСБ Дмитрию Васякину 5 лет лишения свободы условно и штраф в размере 1,2 млн рублей, а также лишил его звания подполковника запаса, он признал вину в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Как уточнили в субботу ТАСС в правоохранительных органах, в рамках соглашения о сотрудничестве со следствием экс-офицер дал показания на высокопоставленных сотрудников налоговых органов.

"Подполковник запаса Васякин Дмитрий Юрьевич был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Военный суд приговорил его к 5 годам колонии общего режима условно с испытательным сроком также на 5 лет, а в качестве дополнительного наказания назначил ему штраф в размере 1,2 млн рублей и лишил бывшего офицера воинского звания подполковник запаса. В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве Васякин дал изобличительные показания на сотрудников налоговых органов, которых во время службы он "крышевал" и в отношении которых позднее были проведены следственные действия", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, после задержания и дачи признательных показаний Васякину была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Именно его показания в рамках досудебного соглашения повлияли на кадровые перестановки в одной из ИФНС, добавили в правоохранительных органах.

В свою очередь в Московском гарнизонном военном суде ТАСС подтвердили информацию о назначенном наказании Васякину, который не стал его обжаловать, уточнив, что процесс проходил в общем порядке. В ходе судебного разбирательства, не дожидаясь приговора, обвиняемый сам написал рапорт об увольнении со службы. Других подробностей об уголовном деле в отношении лишенного звания офицера ФСБ запаса в правоохранительных органах и в суде не рассказали.

Комментариями осужденного или его официальных представителей ТАСС не располагает.