В Коломне пострадавшую от удара молнии доставили в больницу с ожогами ног

Как сообщил глава городского округа Александр Гречищев, молния попала в самокат, рядом с которым находилась женщина

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая в подмосковной Коломне от удара молнии, доставлена в больницу с ожогами ног. Молния попала в самокат, рядом с которым она находилась, сообщил в субботу своем Telegram-канале глава Коломны Александр Гречищев.

"Во время грозы в Голутвине (район Коломны) пострадала женщина. Молния ударила в электросамокат, рядом с которым она находилась. С ожогами ног пострадавшая доставлена в больницу. Сейчас она находится в отделении реанимации, состояние удовлетворительное. Оказана вся необходимая помощь", - написал он.

Кроме того, как сообщил глава городского округа, в 51 многоквартирном доме зафиксированы протечки кровель и заливы подвалов, повреждения устраняют. "Устраняем засоры и герметичность водостоков. Работает автогидроподъемник для восстановления шиферных кровель", - отметил Гречищев.

Он также сообщил, что специалисты восстанавливают подачу электричества в почти двух десятках пострадавших от ливня населенных пунктах городского округа.

Гречищев отметил, что в Коломне затоплены улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле, а также площадь возле ж/д станции Голутвин. Кроме того, по его словам, есть затопленные автомобили. "Ситуацию разберем, пострадавшим поможем", - заверил он.