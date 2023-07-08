В Коломне из больницы выписали женщину, получившую ожоги от удара молнии

Глава городского округа Александр Гречищев также сообщил, что ликвидация последствий сильного дождя продолжается

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Врачи разрешили женщине, которая накануне получила ожоги от удара молнии, продолжить восстановление дома. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

"Мы продолжаем следить за обстановкой в округе и ликвидировать последствия сильного дождя. К сожалению, во время грозы пострадала женщина - молния ударила в электросамокат, рядом с которым она находилась. С ожогами стоп пострадавшая была доставлена в Коломенскую областную больницу", - написал он.

Гречищев добавил, что врачи провели обследования и оказали женщине всю необходимую помощь. "Состояние пострадавшей удовлетворительное, поэтому восстановление разрешили продолжить дома. Если понадобится, окажем всю дополнительную помощь", - заключил глава городского округа.