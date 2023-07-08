В Приангарье спасли шесть рыбаков, которых несколько дней считали пропавшими из-за паводка

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что спасатели обнаружили их в нескольких километрах от села Уйгат

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли шесть рыбаков, которые несколько дней считались пропавшими из-за резкого подъема уровня воды в реке Кирей в Иркутской области в результате паводка, их обнаружили в нескольких километрах от села Уйгат. Об этом сообщила в субботу пресс-службе регионального главка МЧС.

"Несколько дней назад в ночное время в реке резко поднялся уровень воды. Они собрались возвращаться домой, но вода отрезала им путь. Рыбаки сначала попытались проехать через бурный поток на УАЗике, но когда автомобиль начало сносить течением, решили не рисковать. Они перебрались на возвышенность и пошли искать место, где ловит сотовая связь", - сказано в сообщении.

Из-за вышедшей из берегов реки Кирей пожарные в течение нескольких часов пробирались по грунтовой дороге, которая полностью находится в воде. Не доезжая несколько километров до села Уйгат, спасатели обнаружили пропавших. Пожарные взяли на буксир их автомобиль и небольшим караваном более трех часов ехали по затопленной дороге.

В Иркутской области несколько дней наблюдается сильный дождевой паводок: за трое суток выпало две трети годовой нормы осадков. Ранее на реке Кирей в районе села Уйгат в Тулунском районе отмечалось резкое повышение уровня воды до 359 см при критической отметке в 350 см.

В регионе из-за дождевого паводка действует режим повышенной готовности, в Ангарском городском округе, городе Байкальске, нескольких округах Иркутска и в Черемховском районе - режим ЧС. По последним данным на 8 июля, в Иркутской области было подтоплено 350 участков. Основные зоны подтопления - Слюдянский, Усольский, Тулунский, Зиминский, Иркутский, Черемховский районы, города Иркутск, Тулун и Ангарский городской округ. 9-10 июля синоптики вновь прогнозируют ливни.