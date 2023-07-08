В Саратове мужчина пострадал при обрушении балкона многоквартирного дома

Прокуратура Гагаринского района организовала проверку

САРАТОВ, 8 июля. /ТАСС/. Мужчина пострадал при обрушении балкона в многоквартирном доме в Гагаринском районе Саратова. Об этом в субботу сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

"По предварительным данным, 8 июля 2023 года в многоквартирном доме №11 по улице ДОС поселка Соколовый при обрушении балкона 3-го этажа пострадал мужчина", - сообщили в надзорном ведомстве.

В связи со случившимся прокуратура Гагаринского района организовала проверку. Надзорное ведомство даст оценку исполнению жилищного законодательства.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что пострадавшему оказали медицинскую помощь. Следователи также организовали проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.