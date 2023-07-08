В Великом Устюге столкнулись два легковых автомобиля

Пострадали три человека, среди них есть один ребенок

ТАСС, 8 июля. Два легковых автомобиля столкнулись в Великом Устюге Вологодской области, а после съехали в кювет. Пострадали оба водителя, а также девочка 11 лет, все доставлены в медучреждение, сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

"Сегодня в Великом Устюге на перекрестке улиц Виноградова и Осипенко произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной версии, женщина 1983 года рождения, управляя автомобилем Nissan Almera при проезде перекрестка не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем Renault Megane под управлением мужчины 1957 года рождения, который двигался по главной дороге. После столкновения оба автомобиля съехали в кювет. В результате пострадали оба водителя и пассажир автомобиля Nissan - девочка 11 лет", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие были доставлены в медучреждение. Устанавливаются обстоятельства аварии.