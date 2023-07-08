Следствие после признания старой экспертизы по делу Беркович антинаучной назначило новую

Режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук обвиняются по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Следствие по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук назначило новую экспертизу. Об этом в своем Telegram-канале написал адвокат одной из подсудимых Сергей Бадамшин.

"Следствие по делу Петрийчук и Беркович, понимая, что на деструктологии далеко не уедет, назначило психолого-лингвистическую автороведческую экспертизу в экспертное подразделение УФСБ по Свердловской области", - написал Бадамшин.

По его словам, следователь поставил перед экспертами следующие вопросы: "Содержится ли в представленных материалах оправдание террористической деятельности на территории Российской Федерации?"; "Может ли информация, содержащаяся в представленных материалах, сформировать у лиц желание или побуждение к осуществлению противоправной деятельности на территории Российской Федерации?"; "Соответствуют ли высказывания героинь в пьесе цитатам Ивановой А. П. (Карауловой В. П.), высказанным ею в судебных заседаниях, содержащимся в протоколе судебных заседаний и приговоре?".

Ранее Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте РФ счел экспертизу, которая легла в основу уголовного дела обвиняемой в оправдании терроризма режиссера Евгении Беркович, не основанной на научном знании. Она была проведена специалистом по деструктологии Романом Силантьевым. РФЦСЭ при Минюсте России в ответ на адвокатский запрос о комплексной деструктологической судебной экспертизе ответил, что такая экспертиза как вид не существует и не может быть включена в перечень судебных экспертиз по причине того, что деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями.

Обстоятельства дела

Беркович и Петрийчук обвиняются по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), они находятся под арестом, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Причиной возбуждения дела стал поставленный Беркович спектакль "Финист - Ясный сокол" о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Драматург Светлана Петрийчук написала сценарий к спектаклю.

Основой для пьесы стала реальная история Варвары Карауловой (Ивановой), которая пыталась уехать в Сирию, чтобы примкнуть к исламистским группировкам. За это она была приговорена к 4,5 года лишения свободы.