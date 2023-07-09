Пожар около села Эссо на Камчатке ликвидировали

Общая площадь возгорания составила почти 1,7 тыс. га

ТАСС, 9 июля. Пожар в 17 км юго-западнее села Эссо на Камчатке, действовавший полторы недели, ликвидирован на площади почти 1,7 тыс. га. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"Природный пожар в Быстринском муниципальном районе, где в помощь лесоохране привлекались силы и средства МЧС России, ликвидирован утром 9 июля на площади 1 692 га", - говорится в сообщении.

Пожар был обнаружен 28 июня в 17 км юго-западнее села Эссо. Полторы недели с огнем боролись несколько десятков человек: представители лесоохраны, специализированной пожарно-спасательной части, Камчатского спасательного центра МЧС России, местные пожарные и добровольцы - сотрудники парка "Вулканы Камчатки". В тушении пожара были задействованы тракторы, вездеходы, а также вертолет МИ-8 авиакомпании "Витязь-Аэро", оборудованный водосливным устройством.