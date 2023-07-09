В Приангарье возбудили дело после ДТП с автобусом, где погибли два человека

Еще пятеро пострадали

ИРКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области, где два человека погибли и еще пятеро пострадали. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального СУ СК.

"По поручению главы ведомства Следственным отделом по г. Нижнеудинск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц)", - сказано в сообщении

ДТП произошло ночью 8 июля на 1 295-м км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" в районе поселка Замзор Нижнеудинского района. Автомобиль Nissan Pathfinder столкнулся с автобусом, который двигался по маршруту Красноярск - Братск.

По данным следователей, 24-летний погибший водитель автомобиля в течение года дважды привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима и один раз - за управление транспортным средством с технической неисправностью.

Следователи производят выемку документов, в том числе по предрейсовому техническому осмотру автобуса и медосмотру водителей, допрашиваются свидетели.

По данным облпрокуратуры, медицинская помощь также потребовалась пассажиру автобуса. Ранее сообщалось, что медпомощь понадобилась трем пассажирам автомобиля и водителю автобуса. Таким образом, число пострадавших выросло до пяти.