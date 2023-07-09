Площадь лесных пожаров в Якутии сократилась на 7 тыс. га

В республике горит 282 969,5 га леса

ТАСС, 9 июля. Площадь лесных пожаров в Якутии составила 282 969,5 га, это на 7 тыс. га меньше, чем в первой половине суток. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"На данный момент в республике действуют 166 лесных пожаров с общей площадью 282 969,5 га и один ландшафтный (природный) пожар с общей площадью 256 га", - говорится в сообщении.

В начале дня сообщалось о 166 лесных пожарах с общей площадью 282 969,5 га и одном ландшафтном пожаре с общей площадью 256 га. С этого времени в республике обнаружили один лесной пожар на площади 6 га, ликвидировали 10 лесных пожаров на общей площади более 6 тыс. га.

В ближайшее время сотрудники федеральной "Авиалесоохраны" из Магадана прибудут в Якутию, за ними вылетели два самолета авиакомпании "Полярные авиалинии". Специалистов привлекут для тушения лесных пожаров на территории Усть-Майского района.

На тушении работают 16 воздушных судов и самолет-зондировщик. Главам муниципальных образований поручено усилить работу по привлечению местного населения к ликвидации лесных пожаров.

В республике в лесах действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, установленный вследствие лесных пожаров. Также режимы ЧС муниципального характера действуют на территории Алданского, Вилюйского, Нерюнгринского, Оймяконского, Олекминского и Усть-Майского районов.