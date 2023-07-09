СМИ: спецназ Иордании ликвидировал троих террористов

По информации Petra, двое из убитых сбежали из тюрьмы

ТАСС, 9 июля. Отряды спецназа Иордании объявили в воскресенье об уничтожении трех осужденных за терроризм. Заявление силовиков передало агентство Petra.

По его сведениям, двое из убитых несколько дней назад сбежали из исправительного учреждения, где отбывали наказание по обвинению в причастности к террористической деятельности. Третий экстремист разыскивался одновременно по нескольким делам о терроризме: в частности, он обвинялся в убийстве иорданского военного в конце 2022 года во время беспорядков.

Власти расследуют обстоятельства побега и обещают привлечь к ответственности всех, чья небрежность привела к тому, что двое осужденных оказались на свободе. Потерь среди иорданских сил безопасности нет.