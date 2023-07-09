9 июля, 11:46

В Москве ребенок погиб, выпав из окна квартиры на 10 этаже

Проводится проверка

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. На юго-западе Москвы семилетний мальчик погиб, выпав из окна квартиры жилого дома на 10 этаже. Об этом сообщили в воскресенье в столичной прокуратуре.

"Из окна квартиры на 10 этаже жилого дома по Севастопольскому проспекту выпал малолетний ребенок. Мальчик 2015 года рождения (семь лет) погиб на месте от полученных при падении с высоты травм", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в момент инцидента ребенок находился в квартире с мамой. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Проверка находится на контроле прокуратуры. 

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