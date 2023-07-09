В Бурятии третий день поисков пропавшей туристки не дал результатов

Спасатели продолжат поиски 10 июля

УЛАН-УДЭ, 9 июля. /ТАСС/. Третий день поисков туристки, пропавшей в Бурятии при сплаве на катамаранах по реке Снежная, не дал результатов. Спасатели продолжат поиски 10 июля. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в региональном ГУ МЧС.

"Поиск результатов не дал. В связи с наступлением темного времени суток работы приостановлены", - сообщили в ведомстве.

6 июля восемь туристов из Новосибирска совершали сплав по горной реке Снежной на катамаранах. Во время прохода одного из участков они перевернулись, людей унесло течением. Семерым удалось спастись: двое сами вышли к ближайшему населенному пункту, пятерых в течение суток после ЧП нашли спасатели и волонтеры. Ведутся поиски восьмого участника сплава - женщины.

"9 июля вертолетом Ми-8 МЧС России в ходе поисковых работ пропавшей туристки в Кабанском районе было обследовано 150 км акватории озера Байкал и береговой линии реки Снежная, - отметили в ГУ МЧС. - Наземной группировкой спасателей БПСО МЧС России с применением аэролодки обследовано 14 км реки и прибрежной территории в местности Теплые Озера".

Группа была зарегистрирована.

По факту ЧП следственные органы и прокуратура проводят проверку.