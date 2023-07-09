На Ставрополье несколько населенных пунктов остались без электричества из-за аварии

В них проживают 750 человек

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Несколько населенных пунктов с более 6 тыс. жителей в Предгорном округе Ставрополья остались без электроэнергии из-за аварийного отключения. Об этом сообщил в воскресенье глава округа Николай Бондаренко в своем Telegram-канале.

"Произошло аварийное отключение в станице Ессентукской. Количество абонентов около 2 000 (это 6 000 человек, из них 1 998 детей). Причина - аварийное отключение фидера на подстанции "Белый Уголь", - написал он.

Также аварийное отключение произошло в селе Садовое и хуторе Новая Пролетарка. В населенных пунктах проживают 750 человек. Причина отключения электроэнергии в этих муниципалитетах выясняется. На место выехали аварийные бригады.

В Ставропольском крае действует штормовое предупреждение из-за ливней и усиления ветра. По данным краевого управления ГИБДД, сильные дожди привели к подтоплению дорог в регионе Кавказских Минеральных Вод.