На Ленинском проспекте грузовик врезался в мачту городского освещения и загорелся

Информация о пострадавших в результате ДТП не поступала

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Движение по Ленинскому проспекту в сторону Московской области перекрывали из-за возгорания грузовика, наехавшего на мачту городского освещения. Об этом в понедельник сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"На Ленинском проспекте (в районе дома 111 к1) грузовик наехал на мачту городского освещения и загорелся. На месте работают оперативные службы города. <...> Движение по проспекту в сторону области перекрыто", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что движение транспорта восстановлено.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Информация о пострадавших не поступала.