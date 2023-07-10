В пострадавшем от ливней Гагрском районе восстановили энергоснабжение на 70%

В отдельных местах доступ к объектам энергетической инфраструктуры затруднен, поскольку вода все еще не сошла, отметили в "Черноморэнерго"

СУХУМ, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты "Черноморэнерго" на 70% восстановили нарушенное из-за стихии энергоснабжение Гагрского района. Об этом сообщила пресс-служба "Черноморэнерго".

"Аварийными службами РУП "Черноморэнерго" на 70% восстановлено энергоснабжение г. Гагра и Гагрского района. Работы осложнены неблагоприятными погодными условиями и темным временем суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отдельных местах затруднен доступ к объектам энергетической инфраструктуры, поскольку вода все еще не сошла. "Работы в этих местах связаны с высоким риском для жизни. В понедельник с утра бригады, работающие в Гагрском районе, будут дополнительно усилены специалистами и техникой", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ливня вышли из берегов реки и подтопили часть Гагрского района. Подтопления произошли также в Восточной Абхазии. Ущерб, нанесенный стихий, предстоит подсчитать специально созданной комиссии.