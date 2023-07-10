На северо-востоке Приамурья объявили штормовое предупреждение из-за пожаров

В области действуют 27 природных пожаров в Селемджинском районе, Зейском и Тындинском округах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июля. /ТАСС/. Синоптики Амурской области объявили штормовое предупреждение из-за прогнозируемой чрезвычайной пожарной опасности в лесах, сообщается в Telegram-канале регионального гидрометцентра.

"С 10 июля местами по северо-востоку Амурской области ожидается повышение пожарной опасности лесов до чрезвычайной степени - V класс", - говорится в сообщении. Согласно классификации природной пожарной опасности лесов, пятый класс считается самым высоким.

По состоянию на 03:00 мск 10 июля в области действуют 27 природных пожаров на севере Приамурья в Селемджинском районе, Зейском и Тындинском округах. Один крупный пожар локализован в Селемджинском районе. На их тушении работают более 350 человек, задействовано более 50 единиц техники, в том числе 3 самолета и 2 вертолета Амурской авиабазы.