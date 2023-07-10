В столкновениях во время выборов на востоке Индии погибли не менее 20 человек

Власти Западной Бенгалии заявили об угрозе возникновении гражданской войны в штате

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли и более 350 получили ранения в конце прошлой недели в результате столкновений сторонников различных политических партий на выборах в сельские органы власти в восточном штате Западная Бенгалия.

Как сообщает в понедельник газета Payoneer, ожесточенные столкновения с применением огнестрельного оружия и самодельных бомб вспыхнули между активистами правящей в штате региональной партии "Тринамул Конгресс" со сторонниками находящихся в оппозиции Коммунистической партии Индии (марксистской), Революционной социалистической партии и других политических сил.

Власти Западной Бенгалии заявили об угрозе возникновении гражданской войны в штате. В районы беспорядков направлены армейские подразделения и контингенты сил безопасности.