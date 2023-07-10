Губернатор штата Нью-Йорк объявила режим ЧС в двух округах из-за наводнений

В результате наводнений погиб один человек

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации в двух округах в связи с наводнениями, в результате которых погиб один человек. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой губернатора.

Режим ЧС введен в округах Онтарио и Ориндж после ливней, которые повлекли за собой масштабные затопления. "В связи c опасными погодными условиями я распространяю действие чрезвычайного положения на округ Онтарио. Силы штата находятся в пострадавших регионах и помогают местным властям справляться с ситуацией. Жители Нью-Йорка в пострадавших районах должны сделать все возможное, чтобы избегать затопленных дорог и быть готовыми к ухудшающимся погодным условиям", - заявила губернатор.

По данным телеканала NBC News, в округе Ориндж погибла женщина, пытавшаяся спастись от водяных потоков. В этом округе, в долине реки Гудзон, оказались без электричества более 13 тыс. домов. Кроме того, синоптики предупредили об опасности затопления жителей нескольких районов города Нью-Йорка - Манхэттена, Куинса и Бронкса.