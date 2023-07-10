Суд Москвы оштрафовал двух мужчин за проукраинские лозунги на концерте Арбениной

Размер штрафа составил 30 тыс. рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей двух мужчин, признав их виновными в дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе суда.

"Тушинский суд Москвы признал Серебрянского А.Е. и Шведова Е.Е. виновными в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе суда.

Судом установлено, что 8 июля на стадионе "Открытие банк - Арена" во время проведения концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" Серебрянский и Шведов скандировали националистические украинские лозунги.