Судья Тульского арбитражного суда стал фигурантом дела о мошенничестве и взяточничестве

По версии следствия, с июня 2019 по апрель 2021 года Григорий Лось получил через знакомого 4,5 млн рублей как часть от общей суммы 6,5 млн рублей

ТУЛА, 10 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении судьи арбитражного суда Тульской области Григория Лося, подозреваемого в мошенничестве, посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)", - говорится в сообщении.

Высшая квалификационная коллегии судей согласилась с представлением Следственного комитета РФ на возбуждение уголовного дела в отношении этого судьи.

По версии следствия, с июня 2019 по апрель 2021 года судья получил через знакомого 4,5 млн рублей как часть от общей суммы 6,5 млн рублей. Деньги якобы предназначались для взятки судье из состава арбитражного суда Центрального округа за отмену решения по иску одной из коммерческих организаций. Однако подозреваемый не имел возможности передать деньги и повлиять на положительный исход рассмотрения дела. Также Лось, зная о рассмотрении в суде жалобы гражданина о признании права собственности на нежилое помещение, предложил своему знакомому связаться с представителем заявителя и выплатить 1,5 млн рублей за отмену решения суда и удовлетворение иска. Представитель истца сообщил об этом в управление ФСБ России по Тульской области и последующая передача денег происходила под наблюдением сотрудников органов безопасности.

Кроме того, в декабре 2022 года судья оформил заказ на 36 товаров в одном из маркетплейсов на 146 тыс. рублей, оплатив его своей картой. После получения товаров Лось заменил новые вещи на старые и потребовал от сотрудника пункта выдачи вернуть деньги. Сотрудница отказалась и сообщила в полицию. Предварительное следствие по уголовному делу поручено отделу по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК РФ, добавили в пресс-службе.