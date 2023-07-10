Родным погибших из-за взрыва на самарском заводе выплатят до 2 млн рублей

Если происшествие будет признано аварией на опасном объекте, иждивенцы или близкие родственники погибших, пострадавшие получат страховые выплаты

САМАРА, 10 июля. /ТАСС/. Родственники погибших и пострадавшие в результате взрыва на заводе "Промсинтез" в Самарской области, который произошел 7 июля, получат страховые выплаты до 2 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в "Альфастраховании".

"Родственники погибших и пострадавшие в результате взрыва на заводе АО "Промсинтез", могут рассчитывать на страховые выплаты по ОСОПО (обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта, - прим. ТАСС) от АО "Альфастрахование", если событие будет признано страховым случаем. Предельные размеры страховых выплат по ОСОПО за вред жизни и здоровью составят 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

По информации регионального следственного управления СК РФ, в пятницу на территории завода в городе Чапаевске во время проведения ремонтных работ в результате нарушения правил безопасности пострадали восемь человек. Шесть из них погибли, еще двоим оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй - в среднетяжелом. По факту ЧП расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Если происшествие будет признано аварией на опасном объекте, иждивенцы или близкие родственники погибших, пострадавшие получат страховые выплаты.

Ранее региональные власти сообщали, что также окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что для этого на каждую семью создадут социальный паспорт, как это сделано для военнослужащих и их близких.

"Главное сейчас - позаботиться о семьях погибших и двух сотрудниках предприятия, которые находятся на лечении. Руководством предприятия принято решение о выплатах семьям погибших. Коллеги доложили, что 500 тыс. рублей на каждую семью будет выплачено", - приводятся слова Азарова в группе мэрии Чапаевска во "ВКонтакте".