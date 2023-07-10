10 июля, 16:44

В Самаре дерево упало на ребенка

Пострадавшего доставили в больницу

САМАРА, 10 июля. /ТАСС/. В Самаре дерево упало на мальчика на детской площадке, ребенок госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Сегодня в вечернее время на девятилетнего мальчика, находящегося на детской площадке в Октябрьском районе города Самары, упало дерево, в результате чего ребенок получил телесные повреждения. В настоящее время малолетний мальчик доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства.

Советский межрайонный следственный отдел Самары начал доследственную проверку, выясняются все обстоятельства происшествия. 

Теги:
РоссияСамарская область
© Информационное агентство ТАСС
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