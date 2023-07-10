10 июля, 18:38

В Саратовской области после падения дерева на электроопору из-за ветра обесточило больницу

Пострадавших нет

САРАТОВ, 10 июля. /ТАСС/. Дерево упало из-за сильного ветра на электроопору на территории Ивантеевской районной больницы в Саратовской области. В результате произошло обесточивание больницы и возгорание травы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале в понедельник.

"В 19:00 (18:00 мск) в ГУЗ СО "Ивантеевская РБ" в результате сильного порыва ветра произошло падение дерева на электроопору на территории терапевтического отделения. В результате произошло обесточивание больницы и возгорание травы на территории. Возгорание ликвидировано силами персонала - водителей скорой медицинской помощи и санитарки", - написал министр.

Пострадавших нет. Оперативные службы извещены о происшествии.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что в понедельник местами порывы ветра достигали 18 м/с. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация