В Сухуме из-за ливней подтопило центральные улицы

В МЧС Абхазии сообщили, что из берегов вышла река Сухумка, которая протекает мимо комплекса правительственных зданий и впадает в море

СУХУМ, 10 июля. /ТАСС/. Мощный ливень прошел в Сухуме в понедельник вечером, подтопив центральные улицы и проспекты, сообщили ТАСС в МЧС Абхазии.

"В понедельник вечером сильный ливень пошел в Сухуме, в считанные минуты водой заполнились улицы Эшба в районе медколледжа, Абазинская и Лакоба в центре. Вышла из берегов река Сухумка, которая протекает мимо комплекса правительственных зданий и впадает в море. В результате близлежащие улицы Марра, Званба, Лакоба и проспект Мира оказались в воде, спасатели откачивают воду в затопленных местах", - сказал сотрудник ведомства и добавил, что МЧС следит за ситуацией в городе, и в случае необходимости спасатели готовы оказать любую помощь жителям.

Ливень подтопил несколько трансформаторов, в связи с чем некоторые районы города около часа были без электричества.

О ситуации в Гагре

Ранее сообщалось, что в результате воскресных проливных дождей в Гагрском районе пострадали три села - Псахара, Лдзаа и Алахадзы, поселок Бзыпта и частично город Гагра. Затоплено 1 100 домов, первый этаж детского сада "Мрамза", около 250 автомобилей пострадали, разбиты дороги в селах, повреждены здание Бзыбской милиции, дом культуры Пицунды. В воскресенье был организован оперативный штаб по ликвидации последствий стихии, а для помощи пострадавшим организована горячая линия.

"Гагрский район столкнулся со стихийным бедствием не виданных ранее масштабов. Часть жителей все еще остается без электричества и подачи питьевой воды. Коммунальные службы района, сотрудники МЧС, УВД, "Черноморэнерго" и другие ведомства работают в непрерывном режиме, задействована вся имеющаяся спецтехника и людской ресурс для ликвидации последствий стихии, - сказал глава администрации района Юрий Хагуш в обращении к жителям.

По словам Хагуша, комиссия по определению размера нанесенного ущерба приступила к работе в понедельник. Администрации сел Лдзаа, Алахадзы, Псахара и поселка Бзыпта начали прием заявлений от граждан, чьи домовладения пострадали. Пострадавшие жители города Гагра могут обратиться с заявлениями в администрацию Гагрского района.