В Иркутской области закрыли дорогу к Теплым озерам

Ее размыло в результате дождевого паводка, сообщили в региональном МЧС

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Дорогу в Слюдянском районе Иркутской области, ведущую к популярному месту отдыха Теплые озера, закрыли для движения. Ее размыло в результате дождевого паводка, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Сегодня поступила информация о размытии грунтовой дороги, идущей вдоль реки Снежной в Слюдянском районе Иркутской области. Дорога ведет к популярным туристическим местам отдыха местности Теплые озера. На месте работает оперативная группа Главного управления, выставлен пост ГИБДД. Движение по дороге закрыто для проведения обследования и оценки безопасности проезда для транспорта", - говорится в сообщении.

Отдыхающих информируют о закрытии проезда. Спасатели призывают туристов отложить поездку в это место, отказаться от выходов на туристические маршруты в связи с полноводностью рек, угрозой схода селей в горной местности.

В горах Южного Прибайкалья в первой декаде июля прошли самые интенсивные в Иркутской области дожди, выпало 455 мм осадков - 180% от месячной нормы. В Слюдянском районе устраняют последствия дождевого паводка. В городе Байкальске действует режим ЧС.