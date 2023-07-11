В Приангарье число подтопленных паводком участков сократилось почти в 1,5 раза

В зоне подтопления остались 77 придомовых территорий

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Количество подтопленных в результате дождевого паводка участков за сутки в Иркутской области сократилось почти в 1,5 раза - с 103 до 77. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Вследствие прошедшего на прошлой неделе дождевого паводка остаются подтопленными [придомовые территории] в одном населенном пункте - в селе Урик Иркутского района (река Куда) и в пяти садоводствах Ангарского городского округа (река Китой) 77 придомовых территорий, участок автомобильной дороги в поселке Бельск Черемховского района на реке Белой, затруднений движения нет", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 11 июля, уровни воды в реках региона ниже критических отметок. Гидрологическая обстановка остается на контроле. Аэромобильные группировки ГУ МЧС находятся в городах Тулуне, Саянске, Байкальске для мониторинга ситуации и оперативной передислокации в случае ухудшения обстановки.

По прогнозу синоптиков, во вторник в северных и Казачинско-Ленском районах местами ожидаются сильные дожди, однако они будут кратковременными. Затяжных ливней метеорологи не прогнозируют. В Южном Прибайкалье сохраняется угроза схода селей.

Утром в понедельник, по информации ГУ МЧС, в регионе оставались подтопленными 103 придомовые территории.

Всего в результате дождевого паводка в Иркутской области было подтоплено более 600 участков. В Ангарском городском округе и Байкальске продолжает действовать режим ЧС.