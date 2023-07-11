В Якутии группировку пожарных усилят 300 человек из Магаданской области

По словам начальника ГБУ "Авиалесоохрана" Владимира Леонова, сейчас тушением лесных пожаров в регионе занимаются порядка 200 пожарных

ТАСС, 11 июля. Группировку пожарных, занимающихся тушением лесных возгораний в Якутии, усилят еще около 300 человек, они прибудут из Магаданской области. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник ГБУ "Авиалесоохрана" Владимир Леонов.

"Планируется доставка еще 300 человек из Магадана. Это подразделения Приморской авиабазы и ФБУ "Авиалесоохрана", - сообщил Леонов.

Ранее в Якутию дополнительно привлекли 25 пожарных - десантников из Бурятии, 40 специалистов из Забайкальского края. Они работают на тушении в Алданском и Усть-Майском районах Якутии. "Дополнительно 38 человек сегодня прибыли из Бурятии. Вчера 51 человек из Магадана доставлен. Это специалисты "Авиалесоохраны", - уточнил Леонов. - То есть работают порядка 200 специалистов и 300 планируем привезти. Доведем до 600-700 человек".

В охраняемой зоне на территории Якутии в настоящее время тушатся все пожары, а в зонах контроля, в том числе в горах работа проходит в сложнейших условиях. Там воду доставляют авиацией. Кроме того, при тушении проводятся взрывные работы. "Большинство пожаров происходит в горной местности на высоте от 1,5 тыс. до 3 тыс. м, что усложняет их тушение. Люди выполняют работу в сложных условиях", - добавил Леонов.

На начало суток в Якутии действуют 149 лесных пожаров с общей площадью 323 034 га. Из них локализовано 7 на общей площади 1 640 га в Амгинском, Верхнеколымском, Алданском, Усть-Майском, Нерюнгринском, Мирнинском районах. С 3 июля в Якутии действует режим ЧС регионального характера. 10 июля было принято решение о введении на территории Якутии и Хабаровского края режима ЧС межрегионального характера.