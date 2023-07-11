В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Предупреждение действовало в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сигнал воздушной тревоги чуть более получаса звучал утром во вторник в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР в 08:00 мск. С 08:33 до 08:38 воздушная тревога была отменена.

Ранее воздушная тревога на час объявлялась в Киеве.

В новость были внесены изменения (08:54 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.