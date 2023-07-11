Под Новосибирском у курьеров изъяли более 2 кг наркотика карфентанила

В УФСБ по региону также сообщили, что в квартире оптового заказчика обнаружили следы других наркотиков

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Силовики изъяли в Новосибирской области 2,125 кг карфентанила ("слоновьего транквилизатора" - наркотика, смертельной дозой которого может стать один микрограмм) у курьеров из Москвы, а также арестовали новосибирского организатора канала поставок. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ по Новосибирской области во вторник.

"Сотрудники [УФСБ по Новосибирской области] задержали на трассе в Коченевском районе следовавшую из Москвы в Новосибирск иномарку, в тайнике которой находилось 10 свертков с синтетическим наркотиком и веществами для его разведения. Проведенной экспертизой установлено содержание в свертках свыше 2,125 кг наркотического средства карфентанил", - рассказали силовики.

В квартире оптового заказчика (1987 года рождения) в Новосибирске сотрудники ФСБ обнаружили следы и других наркотиков. В настоящее время он задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 РФ).

Сообщается также, что на черном рынке стоимость изъятой партии карфентанила - более 40 млн рублей.

Карфентанил (известный также как "слоновий транквилизатор") - один из самых мощных опиоидов, известных человеку. Одного микрограмма достаточно, чтобы вызвать смертельное отравление. По своему воздействию на организм он сильнее героина в пять тысяч раз.