В Бурятии приостановили поиски туристки, пропавшей во время сплава по реке

В региональном ГУ МЧС сообщили, что причиной стало поднятие уровня воды

ТАСС, 11 июля. Спасатели временно приостановили поиски туристки, пропавшей во время сплава по реке Снежной в Бурятии, из-за поднятия уровня воды. Об этом сообщили во вторник в региональном ГУ МЧС.

"В настоящее время работы в лесном массиве затрудняют обильные осадки и туман, поисковые работы по береговой линии и руслу реки осложнены в связи с подъемом уровня воды в реке. Поисково-спасательные работы в Кабанском районе временно приостановлены", - говорится в сообщении.

6 июля в Кабанском районе во время сплава по реке произошло опрокидывание четырех катамаранов, в результате чего в воде оказали восемь человек. Семерым удалось спастись: двое сами вышли к ближайшему населенному пункту, пятерых в течение суток после ЧП нашли спасатели и волонтеры.

"Поиски восьмой туристки велись наземными группами, водным транспортом и авиацией около пяти суток. Поиск результатов не дал. 10 июля спасатели обследовали 120 км береговой линии и акватории реки Снежной и озера Байкал", - отметили в ведомстве.

Туристы прибыли в Бурятию из Новосибирской области для совершения сплава по горной реке. Группа была зарегистрирована в МЧС. По факту ЧП следственные органы и прокуратура проводят проверку.