На Сахалине рыбопромышленника осудили на 8,5 года лишения свободы условно за взятку

Ему также назначили испытательный срок и штраф в размере 10 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Южно-Сахалинский городской суд приговорил сахалинского рыбопромышленника к 8,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком и штрафом в размере 10 млн рублей, признав его виновным во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"Суд приговорил взяткодателя к 8 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 10 млн рублей", - рассказали в надзорном ведомстве.

Сообщается также, что юридическое лицо, в интересах которого осужденный передал взятку должностному лицу, ранее привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 млн рублей.

В июле 2022 года рыбопромышленник передал сотруднику управления ФСБ России по Сахалинской области, действующему в рамках оперативно-разыскного мероприятия, взятку в размере 1 млн рублей. За такое вознаграждение он намеревался получить покровительство деятельности принадлежащего ему предприятия, осуществлявшего переработку водно-биологических ресурсов. После передачи взятки мужчина был задержан на месте преступления сотрудниками управления ФСБ. В отношении рыбопромышленника возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).