В Красноярске суд изменил меру пресечения гендиректору строительной фирмы

Прокуратура региона сообщила, что ему заменили содержание под стражей на запрет определенных действий

КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Красноярска изменил меру пресечения с ареста на запрет определенных действий генеральному директору строительной компании "Сибиряк" Владимиру Егорову, подозреваемому в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщает прокуратура региона.

"Центральный районный суд г. Красноярска с учетом позиции прокурора удовлетворил ходатайство следователя об изменении руководителю ООО УСК "Сибиряк" Владимиру Егорову меры пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий", - говорится в сообщении.