В Югре идет тушение природных пожаров на площади 9,8 тыс. га

В регионе ввели режим ЧС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июля. /ТАСС/. Спасатели тушат природные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе на общей площади 9,8 тыс. га. За сутки в Югре ликвидировано 10 лесных пожаров на 570,8 га, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона во вторник.

"На утро 11 июля в Югре действуют 3 ландшафтных пожара на площади 416,4 га и 21 лесной пожар на 9 436,7 га. В тушении задействованы 498 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме", - сказано в сообщении.

За сутки в Югре ликвидировано 10 лесных пожаров на общей площади 570,8 га.

В понедельник в Югре шло тушение 2 ландшафтных пожаров на площади 329 га и 21 лесного пожара на общей площади 9 599,8 га. Власти региона ввели 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса. Кроме того, на всей территории Югры введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 145 ландшафтных пожаров на площади 24 092,03 га, 345 лесных пожаров на площади 34 818,54 га и 6 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525 га.