В Подмосковье задержали подозреваемого в хищении 16 млн рублей под видом сотрудника банка

Оперативники изъяли более 300 пластиковых карт различных банковских организаций, которые задержанный хранил в автомобиле своего знакомого

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Казани, который подозревается в том, что под видом сотрудника банка похитил у мужчины 16 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, на мобильный телефон 66-летнего местного жителя позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Собеседник сообщил пенсионеру, что с его счетов пытаются похитить деньги, для того чтобы сохранить сбережения, нужно передать их в службу банка. Потерпевший, согласившись с условиями, посетил несколько банков. Со своих вкладов он снял все деньги и перевел их через банкоматы на подконтрольные аферистам счета. Перемещался мужчина исключительно на такси, которое ему предусмотрительно заказывал звонивший.

"За несколько дней пожилой человек совершил около 90 переводов всех личных сбережений. После этого он оформил кредит на сумму 430 тыс. рублей, которые перевел мошенникам. В общей сложности пенсионер лишился около 16 млн рублей", - сказала Петрова.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и в городе Казани задержали одного из подозреваемых, которому поступали похищенные денежные средства. Злоумышленник пояснил, что около полугода назад в одном из мессенджеров он нашел работу. Согласно инструкции, ему необходимо было обналичивать деньги с банковских карт и переводить их на счета, указанные работодателями, оставляя себе процент от суммы", - добавила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции.

Оперативники изъяли более 300 пластиковых карт различных банковских организаций, которые задержанный хранил в автомобиле своего знакомого. Подозреваемый арестован. Устанавливаются его соучастники, принимаются меры для их задержания.