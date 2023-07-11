В Краснодарском крае зафиксировали смерч в 10 км от берега

В администрации Туапсинского района сообщили, что он двигается в северо-восточном направлении

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Смерч наблюдается в Туапсе Краснодарского края на расстоянии около 10 км от берега, он двигается в северо-восточном направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Туапсинского района во вторник

"По информации ЕДДС Туапсинского района, сегодня, 11 июля, согласно данным гидрометеобюро Туапсе, над морем в юго-западном направлении на расстоянии около 10 км от берега наблюдается смерч. Двигается он в северо-восточном направлении", - говорится в сообщении.

В краснодарском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что зафиксированный смерч не является единственным. "Наблюдаются процессы образования и разрушения атмосферных вихрей на море", - заявили в центре, точное количество пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что в регионе до 12 июля продлили штормовое предупреждение.