В Челябинской области задержали жителя, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

В пресс-службе СК России по региону сообщили, что решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Житель Челябинской области стал фигурантом уголовного дела об убийстве 12-летней девочки, тело которой нашли с ножевыми ранениями в лесу в минувшее воскресенье. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказано в сообщении. По данным следствия, мужчина подозревается в том, что вечером 9 июля в городе Симе нанес ножевые ранения 12-летней девочке, после чего скрыл ее тело в лесном массиве.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

В пресс-службе Министерства социальных отношений области сообщили, что губернатор региона Алексей Текслер проинформирован о гибели девочки. По решению главы региона, семье будет оказана комплексная помощь. Поручения даны министерству социальных отношений. Губернатор выразил искренние соболезнования родственникам погибшей.