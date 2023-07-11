В Свердловской области площадь природных пожаров сократилась почти в 10 раз за сутки

В департаменте информационной политики области сообщили, что арендаторы лесных участков и добровольцы ликвидировали 17 возгораний на общей площади свыше 6,2 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали 17 лесных пожаров на общей площади свыше 6,2 тыс. га в Свердловской области за прошедшие сутки. Площадь лесных пожаров в регионе снизилась почти в 10 раз, сообщили в департаменте информационной политики области во вторник.

"Площадь лесных пожаров на Среднем Урале сократилась за сутки почти в 10 раз. Сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС, арендаторы лесных участков и добровольцы за сутки ликвидировали 17 лесных пожаров на общей площади свыше 6,2 тыс. га", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, природные пожары продолжают действовать в Верхнепышминском, Гаринском, Горноуральском Красноуральском, Серовском, Талицком и других районах Свердловской области. В тушении задействованы 602 человека и более 180 единиц техники.

В конце апреля в уральских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс произошли пожары. Сгорело 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В Сосьве погибли два человека. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела.