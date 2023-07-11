В Омске зафиксировали выбросы в атмосферу трех химических веществ

В пресс-службе Минприроды региона сообщили, что замеры показали наличие сероводорода, метилмеркаптана и фенола

ОМСК, 11 июля. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) метилмеркаптана, фенола и сероводорода зафиксировано в атмосфере Омска после массовых жалоб жителей города на неприятный химический запах. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минприроды Омской области.

"В связи с многочисленными обращениями от жителей города в вечернее и ночное время был организован выезд передвижной экологической лаборатории в Советский административный округ города Омска для отбора проб атмосферного воздуха. Измерения проводились в жилой зоне с учетом характера поступающих жалоб и действующих метеорологических условий", - рассказали в пресс-службе.

Проведенные в трех точках замеры зафиксировали превышение сероводорода в 1,13 ПДК, метилмеркаптана в 1,42 ПДК и фенола в 2,3 ПДК. Жители города в соцсетях отмечают, что неприятный запах ощущался и в других округах Омска. В министерстве уточнили, что передвижная лаборатория брала пробы с подветренной и наветренной сторон производственной площадки ООО "Астра", основным видом деятельности которой является производство химических веществ. Это предприятие подлежит федеральному экологическому надзору, поэтому данные о выбросах направлены в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и прокуратуру.

В августе 2021 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе визита в Омск отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. Омичи часто жалуются на резкий химический запах, здесь регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ.