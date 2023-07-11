Human Rights Watch обвинила суданский спецназ в военных преступлениях в Дарфуре

HRW призвала Международный уголовный суд расследовать этот рейд в провинцию

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Нью-йоркская правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила силы быстрого реагирования (СБР, спецназ) Судана в совершении военных преступлений во время рейда в провинцию Западный Дарфур. Как указывается в докладе, опубликованном во вторник на сайте HRW, речь идет о нападении отрядов СБР в конце мая, когда погибли десятки мирных граждан.

Организация заявила о необходимости немедленно "прекратить преследования мирных жителей и обеспечить безопасный доступ гуманитарной помощи" в Судане. HRW призвала Международный уголовный суд расследовать рейд в Западный Дарфур, когда населенный пункт Мистерей был практически полностью сожжен. По мнению организации, "страны - постоянные члены Совета Безопасности ООН, правительства других государств, Европейский союз и Африканский Союз должны незамедлительно ввести санкции против лиц, ответственных за эти преступления, независимо от их должности или ранга".

По данным HRW, не менее 40 мирных жителей погибли в городе Мистерей 28 мая, еще 14 были ранены. "Нападавшие убивали людей в их домах, на улицах или в укрытиях, открывали огонь по мирным жителям, включая женщин и детей. Затем они разграбили и сожгли большую часть города, тысячи людей были вынуждены бежать в Чад", - указано в докладе. Данные о преступлениях были получены в ходе интервью с теми, кто пережил рейд в Западном Дарфуре.