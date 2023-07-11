На Херсонщине возбудили дело против участника украинского НВФ, блокировавшего въезд в Крым

По данным регионального управления СК РФ, 54-летний житель села Рыково охранял КПП "Чонгар" в 2015-2016 годах

ГЕНИЧЕСК, 11 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении участника украинского незаконного вооруженного формирования (НВФ), который в 2015-2016 годах охранял КПП "Чонгар" и блокировал проезд в Крым, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Херсонской области.

"54-летний житель села Рыково Генического муниципального округа подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ. Следствием установлено, что в 2015-2016 годах он являлся участником действовавшего на территории Украины незаконного вооруженного формирования, деятельность которого запрещена на территории РФ. Фигурант осуществлял охрану КПП "Чонгар", где блокировал проезд транспортных средств, доставлявших товары народного потребления для жителей Республики Крым", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый арестован. Следственные действия и оперативные мероприятия проводили совместно сотрудники регионального следственного управления, УФСБ России и ГУ МВД России по Херсонской области.

"Своими действиями он наносил ущерб экономическим и политическим интересам граждан России, создавал угрозу национальной безопасности РФ. В настоящее время выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отмечается в Telegram-канале ГУ МВД по Херсонской области.

В пресс-службе УФСБ России по Херсонской области также уточнили, что задержанный добровольно вступил в НВФ, целью которого, помимо продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма со стороны Украины, было нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за контроль над полуостровом.

"В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности", - отметил представитель управления.